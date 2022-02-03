«Айлендерс» уступили «Сиэтлу» в НХЛ, Варламов сделал 28 сейвов
Встреча прошла в Элмонте и завершилась со счётом 0:3.
В составе «Кракен» шайбы забросили Джаред Макканн, Винс Данн и Мэйсон Эпплтон.
Российский голкипер «Нью-Йорка» Семён Варламов отразил 28 бросков из 31 по своим воротам.
«Айлендерс» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, а «Сиэтл» находится на 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче НХЛ, несмотря на шайбу Евгения Кузнецова.