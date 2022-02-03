«Айлендерс» уступили «Сиэтлу» в НХЛ, Варламов сделал 28 сейвов

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«Нью-Йорк Айлендерс» потерпел поражение от «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Элмонте и завершилась со счётом 0:3.

В составе «Кракен» шайбы забросили Джаред Макканн, Винс Данн и Мэйсон Эпплтон.

Российский голкипер «Нью-Йорка» Семён Варламов отразил 28 бросков из 31 по своим воротам.

«Айлендерс» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, а «Сиэтл» находится на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче НХЛ, несмотря на шайбу Евгения Кузнецова.

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