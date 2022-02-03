Соболев рассказал, как переживал критику болельщиков во время голевой засухи

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как он переживал критику болельщиков команды, когда ему не удавалось забивать на протяжении двух месяцев.

«Я сильный человек в этом плане. Я думал, с большим давлением и хейтом легко справляться. У меня это всегда получалось. Когда меня в этом сезоне начали очень жёстко прессовать, первое время было очень тяжело», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Однако потом, как он признался, ему стало легче, так как удалось перестать думать об обязательном голе или результативном действии. 

«Более-менее стало получаться, а с каждым голом уверенность росла все больше и больше», — добавил Соболев.

В этом сезоне 24-летний игрок провёл в составе красно-белых 23 матча, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Соболев рассказал о новых правилах приёма пищи с приходом в «Спартак» нутрициолога.

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