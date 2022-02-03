Соболев рассказал, как переживал критику болельщиков во время голевой засухи

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как он переживал критику болельщиков команды, когда ему не удавалось забивать на протяжении двух месяцев.

«Я сильный человек в этом плане. Я думал, с большим давлением и хейтом легко справляться. У меня это всегда получалось. Когда меня в этом сезоне начали очень жёстко прессовать, первое время было очень тяжело», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Однако потом, как он признался, ему стало легче, так как удалось перестать думать об обязательном голе или результативном действии.

«Более-менее стало получаться, а с каждым голом уверенность росла все больше и больше», — добавил Соболев.

В этом сезоне 24-летний игрок провёл в составе красно-белых 23 матча, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Соболев рассказал о новых правилах приёма пищи с приходом в «Спартак» нутрициолога.