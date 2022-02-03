Соболев рассказал о новых правилах приёма пищи с приходом в «Спартак» нутрициолога

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал об изменениях в меню команды после прихода в тренерский штаб красно-белых консультанта по питанию Рикарду Пинту.
Соболев рассказал о новых правилах приёма пищи с приходом в «Спартак» нутрициолога
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Пинту с каждым сидит и говорит, что нужно есть. Ты можешь брать что хочешь, но если чего-то не хватает, он сразу об этом сообщит. Или после еды уже отправит есть фрукты», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

При этом 24-летний форвард признался, что у него никогда не было проблем с весом. А когда появляются лишние килограммы на каникулах, то от них он быстро избавляется на тренировочных сборах.

Пинту пришёл в «Спартак» вместе с Паоло Ваноли, который сменил на посту главного тренера Руя Виторию.

Напомним, что «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, в 18 матчах набрав 23 очка.

Ранее Андрей Тихонов заявил, что видит положительные изменения в игре «Спартака» при Ваноли. 

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