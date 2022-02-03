Тихонов видит положительные изменения в игре «Спартака» при Ваноли 

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру красно-белых в товарищеском матче с «Ригой» на сборах в Дубае (ОАЭ).
Тихонов видит положительные изменения в игре «Спартака» при Ваноли 
  • Legion-Media
  • © Mikolaj Barbanell / SOPA Images

«Играли не так как при Тедеско. Тактика иначе строится, требования другие. Пока тренер в поиске. Есть моменты интересные, а есть, которые я до конца не понимаю. Но я сужу по первой игре, нужно посмотреть ещё», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Тихонова считает, что первые серьёзные выводы по игре «Спартака» можно будет делать после матча с ЦСКА, который пройдёт в рамках 19-го тура РПЛ 26 февраля.

По словам восьмикратного чемпиона России в составе «Спартака», сейчас Паоло Ваноли в поиске, тренер смотрит на сильные и слабые стороны футболистов.

«Спартак» 2 февраля сыграл вничью с «Ригой» (0:0). Красно-белые в следующей игре 5 февраля встретятся с «Джохор-Бару» (Малайзия).

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун и его гражданская жена посетили матч клуба с «Ригой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить