Тихонов видит положительные изменения в игре «Спартака» при Ваноли 

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру красно-белых в товарищеском матче с «Ригой» на сборах в Дубае (ОАЭ).

«Играли не так как при Тедеско. Тактика иначе строится, требования другие. Пока тренер в поиске. Есть моменты интересные, а есть, которые я до конца не понимаю. Но я сужу по первой игре, нужно посмотреть ещё», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Тихонова считает, что первые серьёзные выводы по игре «Спартака» можно будет делать после матча с ЦСКА, который пройдёт в рамках 19-го тура РПЛ 26 февраля.

По словам восьмикратного чемпиона России в составе «Спартака», сейчас Паоло Ваноли в поиске, тренер смотрит на сильные и слабые стороны футболистов.

«Спартак» 2 февраля сыграл вничью с «Ригой» (0:0). Красно-белые в следующей игре 5 февраля встретятся с «Джохор-Бару» (Малайзия).

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун и его гражданская жена посетили матч клуба с «Ригой».