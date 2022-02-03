«Селтик» разгромил «Рейнджерс» и вышел в лидеры чемпионата Шотландии

«Селтик» на своём поле разгромил «Рейнджерс» в матче перенесённого 22-го тура чемпионата Шотландии по футболу.

Игра, которая прошла на поле «Селтик Парк», завершилась со счётом 3:0 в пользу кельтов.

Дубль оформил японец Рео Хатате (на пятой и 42-й минуте). Закрепил успех израильтянин Лиэдь Абада (на 44-й минуте).

Главный судья матча Бобби Мадден показал футболистам пять жёлтых карточек.

«Селтик» (56 очков) опередил «Рейнджерс» (54) в турнирной таблице и вышел на первое место в чемпионате.

Ранее сообщалось, что вратарь казанского «Рубина» Иван Коновалов близок к переходу в шотландский футбольный клуб «Ливингстон».