Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал трансфер форварда казанского «Рубина» Джордже Деспотовича.

«Серьёзно рассчитываем на Деспотовича, знаем его как классного форварда. Важно, что он уже адаптирован к РПЛ», — цитирует Аджоева ТАСС.

Он уверен, что сейчас сербский форвард сильно мотивирован и хочет доказать, что он является большим профессионалом.

Балканский форвард заключил трёхлетний контракт с клубом из Тулы.

29-летний игрок выступал за «Рубин» с лета 2020 года. За это время он забил 15 мячей и отдал пять результативных передач в 36 матчах за команду. В нынешнем сезоне серб провёл лишь десять встреч, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

«Арсенал» (19 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (38).

Ранее Деспотович назвал Казань негативным городом.