Покинувший «Рубин» футболист Деспотович назвал Казань негативным городом

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Сербский нападающий Джордже Деспотович, который накануне покинул казанский «Рубин», поделился мнением о столице Татарстана.
Покинувший «Рубин» футболист Деспотович назвал Казань негативным городом
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Негативный город», — сказал Деспотович в эфире в Instagram.

Футболиста поддержала и его девушка Софья Алендер, которая сидела рядом во время эфира. По её словам, она не любит Казань и больше не намерена приезжать в этот город.

«А если я нет, значит, и он нет», — отметила Алендер.

Игрок выступал за «Рубин» с лета 2020 года. За это время он забил 15 мячей и отдал пять результативных передач в 36 матчах за команду. В нынешнем сезоне серб провёл лишь десять встреч, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Ранее «Рубин» объявил о расторжении контракта с Деспотовичем.

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