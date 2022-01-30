«Рубин» объявил о расторжении контракта с Деспотовичем

Сербский нападающий Джордже Деспотович покидает казанский футбольный клуб «Рубин».

Как сообщается на сайте клуба из столице Татарстана, контракт с 29-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон

Игрок выступал за «Рубин» с лета 2020 года. С тех пор он забил 15 мячей и отдал пять результативных передач в 36 матчах за команду. В нынешнем сезоне серб провёл лишь 10 встреч, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Деспотович может перейти из «Рубина» в тульский «Арсенал».