«Рубин» объявил о расторжении контракта с Деспотовичем
- РИА Новости
Как сообщается на сайте клуба из столице Татарстана, контракт с 29-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон
Игрок выступал за «Рубин» с лета 2020 года. С тех пор он забил 15 мячей и отдал пять результативных передач в 36 матчах за команду. В нынешнем сезоне серб провёл лишь 10 встреч, в которых отметился одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Деспотович может перейти из «Рубина» в тульский «Арсенал».