СЭ: Деспотович может перейти из «Рубина» в «Арсенал» 

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Форвард казанского «Рубина» Джордже Деспотович может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».
СЭ: Деспотович может перейти из «Рубина» в «Арсенал» 
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Представители клуба из Тулы уже связывались с сербским нападающим на предмет возможного перехода, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Деспотович за полтора года в «Рубине» в 36 матчах забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Сообщалось, что футболистом интересуется московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может досрочно вернуться в столичный клуб из аренды в «Уэске».

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