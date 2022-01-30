СЭ: Деспотович может перейти из «Рубина» в «Арсенал» 

Форвард казанского «Рубина» Джордже Деспотович может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».

Представители клуба из Тулы уже связывались с сербским нападающим на предмет возможного перехода, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Деспотович за полтора года в «Рубине» в 36 матчах забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Сообщалось, что футболистом интересуется московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может досрочно вернуться в столичный клуб из аренды в «Уэске».