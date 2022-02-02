Тульский «Арсенал» заключил контракт с Деспотовичем

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Сербский нападающий Джордже Деспотович стал футболистом тульского «Арсенала».
Тульский «Арсенал» заключил контракт с Деспотовичем
  • РИА Новости

Балканский форвард заключил трёхлетний контракт с клубом Российской премьер-лиги, сообщает пресс-служба «Арсенала».

Деспотович расторг контракт с казанским «Рубином» по обоюдному согласию сторон.

29-летний игрок выступал за «Рубин» с лета 2020 года. За это время он забил 15 мячей и отдал пять результативных передач в 36 матчах за команду. В нынешнем сезоне серб провёл лишь десять встреч, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Ранее Деспотович назвал Казань негативным городом.

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