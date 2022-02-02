Шварц считает, что «Динамо» заметно прогрессирует на сборах в Турции

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат товарищеского матча на тренировочном сборе в Турции с «Партизаном».
Шварц считает, что «Динамо» заметно прогрессирует на сборах в Турции
  • РИА Новости

«Мы довольны действиями наших игроков. У нас был серьёзный объём работы на втором сборе, ребята усердно трудились и провели неплохой матч с отличным настроем. Команда, очевидно, прибавляет», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».

Наставник столичного клуба похвалил своих подопечных за грамотные оборонительные действия и хорошее владение мячом.

Контрольный матч в Белеке завершился со счётом 2:1 в пользу московской команды.

«Динамо» 3 февраля вылетит в Москву.

Бело-голубые проведут заключительный сбор перед возобновлением сезона в Турции с 7 по 18 февраля.

«Динамо» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (38).

Ранее сообщалось, что «Динамо» проиграло «Ружомбероку» в товарищеском матче.

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