Шварц считает, что «Динамо» заметно прогрессирует на сборах в Турции
- РИА Новости
«Мы довольны действиями наших игроков. У нас был серьёзный объём работы на втором сборе, ребята усердно трудились и провели неплохой матч с отличным настроем. Команда, очевидно, прибавляет», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».
Наставник столичного клуба похвалил своих подопечных за грамотные оборонительные действия и хорошее владение мячом.
Контрольный матч в Белеке завершился со счётом 2:1 в пользу московской команды.
«Динамо» 3 февраля вылетит в Москву.
Бело-голубые проведут заключительный сбор перед возобновлением сезона в Турции с 7 по 18 февраля.
«Динамо» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (38).
Ранее сообщалось, что «Динамо» проиграло «Ружомбероку» в товарищеском матче.