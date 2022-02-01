«Динамо» проиграло «Ружомбероку» в товарищеском матче

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Московское «Динамо» уступило словацкому «Ружомбероку» в контрольном матче на сборах в Турции.
«Динамо» проиграло «Ружомбероку» в товарищеском матче
  • РИА Новости

Контрольный матч завершился со счётом 2:1 в пользу словацкого коллектива.

На 14-й минуте Константин Тюкавин вывел российский клуб вперёд, на 25-й Филип Лихи счёт сравнял. На 79-й минуте победный мяч забил Мартин Рымаренко.

Следующий товарищеский матч на турецком сборе команда Сандро Шварца проведёт 2 февраля. Соперником станет сербский «Партизан».

Ранее сообщалось, что голы Макарова и Смолова принесли «Динамо» победу над «Енисеем» на сборе в Турции.

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