Transfermarkt: Чалов стал самым дорогим футболистом чемпионата Швейцарии

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов, который перешёл на правах аренды в «Базель», стал самым дорогим игроком чемпионата Швейцарии по футболу.

Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего российского форварда в €8,5 млн.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22 и не предусматривает опции выкупа трансфера.

Чалов в сезоне-2021/22 принял участие в 18 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Форвард является воспитанником армейской команды. Он дебютировал за основу в 2017 году.

ЦСКА (30 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (38).

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о переходе Чалова в «Базель».