Уткин: в ЦСКА никогда не умели продавать футболистов

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в швейцарский «Базель».

«Аренда Чалова в «Базель» — прекрасная новость. Он остаётся активом ЦСКА. И да, ещё эта практика полезна и тем, что некогда парня не продали в АПЛ за 20 млн. Никогда не умели в ЦСКА продавать», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По информации СМИ, 23-летний форвард должен перейти в «Базель» в аренду до конца сезона без права выкупа.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Фёдор является воспитанником армейцев. Он дебютировал за основу в 2017 году.

Ранее Черчесов поделился ожиданиями от матча сборной России по мини-футболу в четвертьфинале ЧЕ.