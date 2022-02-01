Уткин: в ЦСКА никогда не умели продавать футболистов

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Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в швейцарский «Базель».
Уткин: в ЦСКА никогда не умели продавать футболистов
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«Аренда Чалова в «Базель» — прекрасная новость. Он остаётся активом ЦСКА. И да, ещё эта практика полезна и тем, что некогда парня не продали в АПЛ за 20 млн. Никогда не умели в ЦСКА продавать»,  — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По информации СМИ, 23-летний форвард должен перейти в «Базель» в аренду до конца сезона без права выкупа.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Фёдор является воспитанником армейцев. Он дебютировал за основу в 2017 году. 

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