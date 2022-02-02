Благодаря дублю Заболотного ЦСКА обыграл «Виборг» в товарищеском матче

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Московский ЦСКА обыграл «Виборг» в рамках товарищеского матча в Испании.
Благодаря дублю Заболотного ЦСКА обыграл «Виборг» в товарищеском матче
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу московской команды.

В составе победителей голами отметились Хесус Медина и Антон Заболотный (дважды). За «Виборг» мячи забили Бех и Бергер.

Напомним, что ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого проводит сбор в Испании. По итогам первой половины сезона армейцы занимают четвёртую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 30 очков.

Ранее сообщалось, что Сёмин приветствует перенос матча сборной России на стадион «Динамо».

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