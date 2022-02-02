«Спартак» сыграл вничью с «Ригой» в товарищеском матче

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Московский «Спартак» сыграл вничью с «Ригой» в рамках товарищеского матча в Дубае (ОАЭ).
«Спартак» сыграл вничью с «Ригой» в товарищеском матче
  • РИА Новости

Встреча в Дубае на территории комплекса «Джебель-Али» завершилась со счётом 0:0. 

На матче присутствовали владелец «Спартака» Леонид Федун и его гражданская жена Зарема Салихова, а также спортивный директор клуба Лука Каттани и советник Франко Камоцци.

В настоящий момент команда под руководством Паоло Ваноли готовится на сборах в Дубае.

Ранее сообщалось, что матч Россия — Украина в полуфинале ЧЕ по мини-футболу пройдёт по расписанию.

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