Тищенко проведёт бой за титул чемпиона мира WBA против Мерхи

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Олимпийский чемпион Евгений Тищенко и чемпион WBA в первом тяжёлом весе Рияд Мерхи проведут титульный бой в рамках турнира RCC Boxing Promotions.
Тищенко проведёт бой за титул чемпиона мира WBA против Мерхи
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Поединок между боксёрами запланирован на 26 марта в Екатеринбурге.

В последнем поединке Тищенко одержал уверенную победу над Дмитрием Кудряшовым и завоевал титул интернационального чемпиона WBC, а за несколько месяцев до этого боксировал в отборочном поединке WBC против Табисо Мчуну, но уступил по решению судей. В активе Тищенко девять побед, шесть из которых — досрочные. Россиянин выступает под эгидой организации RCC Boxing Promotions.

Рияд Мерхи за свою карьеру успел провести 31 бой, уступил лишь однажды действующему суперчемпиону мира WBA.

Ранее Стерлинг заявил, что россиянин Ян его боится.

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