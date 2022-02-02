Ребров считает Ваноли более жёстким тренером, чем Витория

Короткая ссылка
Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров сравнил нынешнего главного тренера красно-белых Паоло Ваноли с бывшим наставником команды Руем Виторией.
Ребров считает Ваноли более жёстким тренером, чем Витория
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Паоло очень жёсткий, очень эмоциональный и требовательный. Это чувствуется при первом же контакте с ним. Он реагирует на каждый неточный пас или ошибку! Хочет, чтобы все прогрессировали. Ваноли может среагировать на всё, что посчитает нужным. Например, в автобусе несколько игроков сидели без масок ― он сразу обратил на это внимание. Так что ребятам нужно быть готовыми. Это хорошо, поскольку поддерживает в тонусе. Главное отличие от Витории? Интенсивность тренировочного процесса. Понятно, что какие-то другие вещи он также видит по-другому, но интенсивность — это, пожалуй, главное отличие. Ещё подмечу, что Паоло активнее участвует во внутренних процессах», — цитирует Реброва «Чемпионат».

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года, сменив на этой должности португальца Руя Виторию, который руководил клубом с июня по декабрь 2021-го.

Ранее Ларссон заявил, что Ваноли уделяет внимание мельчайшим деталям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить