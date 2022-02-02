Ребров считает Ваноли более жёстким тренером, чем Витория

Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров сравнил нынешнего главного тренера красно-белых Паоло Ваноли с бывшим наставником команды Руем Виторией.

«Паоло очень жёсткий, очень эмоциональный и требовательный. Это чувствуется при первом же контакте с ним. Он реагирует на каждый неточный пас или ошибку! Хочет, чтобы все прогрессировали. Ваноли может среагировать на всё, что посчитает нужным. Например, в автобусе несколько игроков сидели без масок ― он сразу обратил на это внимание. Так что ребятам нужно быть готовыми. Это хорошо, поскольку поддерживает в тонусе. Главное отличие от Витории? Интенсивность тренировочного процесса. Понятно, что какие-то другие вещи он также видит по-другому, но интенсивность — это, пожалуй, главное отличие. Ещё подмечу, что Паоло активнее участвует во внутренних процессах», — цитирует Реброва «Чемпионат».

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года, сменив на этой должности португальца Руя Виторию, который руководил клубом с июня по декабрь 2021-го.

Ранее Ларссон заявил, что Ваноли уделяет внимание мельчайшим деталям.