Ларссон: Ваноли уделяет внимание мельчайшим деталям

Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал об изменениях, которые внёс в подготовку коллектива итальянец Паоло Ваноли — новый главный тренер команды.

«Новый штаб очень профессионален и сосредоточен. Они чётко понимают, чего хотят. Я специально говорю не только о мистере Ваноли, а и про весь штаб — его ассистентов, тренера, вратарей... Очень профессиональный подход, одна чёткая идея, вокруг которой всё крутится. Ваноли очень сильно вовлечён в процесс, стремится быть его частью, уделяет внимание мельчайшим деталям. Мелочи — это как раз то, что может приносить победы или поражения. Думаю, что мы как команда должны работать над этим. Здорово, что Ваноли обращает на это столько внимания», — приводит слова Ларссона «Спорт-Экспресс».

Паоло Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года, сменив португальского специалиста Руя Виторию, который проработал в «Спартаке» немногим менее семи месяцев.

Ранее Ларссон заявил, что не винит Виторию в своей низкой результативности в текущем сезоне.