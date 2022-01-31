Ларссон: Ваноли уделяет внимание мельчайшим деталям
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«Новый штаб очень профессионален и сосредоточен. Они чётко понимают, чего хотят. Я специально говорю не только о мистере Ваноли, а и про весь штаб — его ассистентов, тренера, вратарей... Очень профессиональный подход, одна чёткая идея, вокруг которой всё крутится. Ваноли очень сильно вовлечён в процесс, стремится быть его частью, уделяет внимание мельчайшим деталям. Мелочи — это как раз то, что может приносить победы или поражения. Думаю, что мы как команда должны работать над этим. Здорово, что Ваноли обращает на это столько внимания», — приводит слова Ларссона «Спорт-Экспресс».
Паоло Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года, сменив португальского специалиста Руя Виторию, который проработал в «Спартаке» немногим менее семи месяцев.
Ранее Ларссон заявил, что не винит Виторию в своей низкой результативности в текущем сезоне.