Ларссон заявил, что не винит Виторию в своей низкой результативности в текущем сезоне

Короткая ссылка
Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон признался, что не винит бывшего главного тренера команды португальца Руя Виторию в своей «голевой засухе».
Ларссон заявил, что не винит Виторию в своей низкой результативности в текущем сезоне
  • Gettyimages.ru

«Под руководством Руя Витории я провёл, наверное, свой худший отрезок за всю карьеру. Однако это не его вина. Я несу полную ответственность за свою игру. И были разные причины, по которым я не сумел показать тот футбол, который от меня ждали. В СМИ много писали о том, что у меня были проблемы с главным тренером. Я же не понимал, откуда всё это берётся… Возможно, люди видели, что я выступаю плохо, думали, что всё из-за тренера. Но дело вовсе не в нём. Я уважаю мистера Виторию. Надеюсь, он так же с уважением относится ко мне. Прошлый сезон у меня был отличным, а этот — ужасен. Думаю, все понимают, что мой уровень намного выше, чем то, что я показывал в первой части чемпионата. Не хочу много говорить об этом и давать обещания — просто верю, что в ближайших матчах я сумею сыграть за «Спартак» и вернуться на тот уровень, что был в прошлом сезоне», — цитирует Ларссона «Спорт-Экспресс».

Свой единственный мяч в 19 матчах за «Спартак» во всех турнирах сезона-2021/22 Ларссон забил в проигранном домашнем матче Лиги Европы УЕФА с «Лестером» (3:4).

Руй Витория возглавил красно-белых 21 мая 2021 года, а покинул клуб 15 декабря.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» объявили об отсутствии интереса к Куэсте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить