Ларссон заявил, что не винит Виторию в своей низкой результативности в текущем сезоне

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон признался, что не винит бывшего главного тренера команды португальца Руя Виторию в своей «голевой засухе».

«Под руководством Руя Витории я провёл, наверное, свой худший отрезок за всю карьеру. Однако это не его вина. Я несу полную ответственность за свою игру. И были разные причины, по которым я не сумел показать тот футбол, который от меня ждали. В СМИ много писали о том, что у меня были проблемы с главным тренером. Я же не понимал, откуда всё это берётся… Возможно, люди видели, что я выступаю плохо, думали, что всё из-за тренера. Но дело вовсе не в нём. Я уважаю мистера Виторию. Надеюсь, он так же с уважением относится ко мне. Прошлый сезон у меня был отличным, а этот — ужасен. Думаю, все понимают, что мой уровень намного выше, чем то, что я показывал в первой части чемпионата. Не хочу много говорить об этом и давать обещания — просто верю, что в ближайших матчах я сумею сыграть за «Спартак» и вернуться на тот уровень, что был в прошлом сезоне», — цитирует Ларссона «Спорт-Экспресс».

Свой единственный мяч в 19 матчах за «Спартак» во всех турнирах сезона-2021/22 Ларссон забил в проигранном домашнем матче Лиги Европы УЕФА с «Лестером» (3:4).

Руй Витория возглавил красно-белых 21 мая 2021 года, а покинул клуб 15 декабря.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» объявили об отсутствии интереса к Куэсте.