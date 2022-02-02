Передача Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» обыграл «Даллас Старз».

Встреча, проходившая на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе, завершилась победой гостей со счётом 4:3.

У «Калгари» отличились Тревор Льюис, Эндрю Манджапане, Джонни Годро и Оливер Чюлингтон. Российский защитник Никита Задоров очков не набирал.

У хозяев отличились Джоэль Хэнли, Джейсон Робертсон и Джейми Бенн. Россиянин Денис Гурьянов отметился результативной передачей. Его соотечественник Александр Радулов очков не набирал. Вратарь Антон Худобин провёл матч в запасе.

Ранее «Айлендерс» одержали победу над «Оттавой», Сорокин отразил 26 бросков.