«Айлендерс» одержали победу над «Оттавой», Сорокин отразил 26 бросков

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» одержали победу над «Оттавой Сенаторз».

Встреча, проходившая на «Ю-Би-Эс Арене» в Элмонте, завершилась со счётом 4:1 в пользу «Айлендерс».

В составе «Нью-Йорка» отличились Энтони Бовиллье, Оливер Вальстрём, Мэтью Барзал и Адам Пелеч. Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 бросков из 27.

Единственная шайба гостей на счету Ника Холдена. Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб очков не набирал.

Ранее сообщалось, что дубль Орлова помог «Вашингтону» в овертайме матча НХЛ победить «Питтсбург».