Гол Дембеле в концовке матча принёс победу «Лиону» над «Марселем»
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Стад де Люмьер», завершилась со счётом 2:1.
В составе «Лиона» мяч забил Шердан Шакири (76-я минута) и Мусса Дембеле (89-я). У «Марселя» отличился Маттео Гендузи (10-я).
«Марсель» (40) занимает третье место в турнирной таблице. «Лион» (34) идёт на десятой позиции. Лидирует в чемпионате ПСЖ (53).
Ранее сообщалось, что ПСЖ проиграл «Ницце» по пенальти и вылетел из Кубка Франции.