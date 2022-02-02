Гол Дембеле в концовке матча принёс победу «Лиону» над «Марселем»

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«Марсель»  уступил в гостях «Лиону» в матче перенесённого 14-го тура чемпионата Франции по футболу.
Гол Дембеле в концовке матча принёс победу «Лиону» над «Марселем»
  • AFP
  • © OLIVIER CHASSIGNOLE

Игра, которая прошла на поле стадиона «Стад де Люмьер», завершилась со счётом 2:1.

В составе «Лиона» мяч забил Шердан Шакири (76-я минута) и Мусса Дембеле (89-я). У «Марселя» отличился Маттео Гендузи (10-я).

«Марсель» (40) занимает третье место в турнирной таблице. «Лион» (34) идёт на десятой позиции. Лидирует в чемпионате ПСЖ (53).

Ранее сообщалось, что ПСЖ проиграл «Ницце» по пенальти и вылетел из Кубка Франции.

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