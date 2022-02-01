ПСЖ проиграл «Ницце» по пенальти и вылетел из Кубка Франции

Короткая ссылка
ПСЖ потерпел поражение в серии пенальти от «Ниццы» в матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу.
ПСЖ проиграл «Ницце» по пенальти и вылетел из Кубка Франции
  • AFP
  • © GEOFFROY VAN DER HASSELT

Основное время встречи, прошедшей в Париже, завершилось со счётом 0:0.

В серии пенальти точнее оказались гости — 6:5. У парижан последний 11-метровый не забил Ксави Симонс, а победный мяч для «Ниццы» — на счету Данте Бонфина.

Таким образом, подопечные Маурисио Почеттино вылетели из турнира, а «Ницца» пробилась в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе перейдёт из ПСЖ в «Реал» и будет получать €50 млн в год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить