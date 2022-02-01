ПСЖ проиграл «Ницце» по пенальти и вылетел из Кубка Франции
- AFP
- © GEOFFROY VAN DER HASSELT
Основное время встречи, прошедшей в Париже, завершилось со счётом 0:0.
В серии пенальти точнее оказались гости — 6:5. У парижан последний 11-метровый не забил Ксави Симонс, а победный мяч для «Ниццы» — на счету Данте Бонфина.
Таким образом, подопечные Маурисио Почеттино вылетели из турнира, а «Ницца» пробилась в четвертьфинал.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе перейдёт из ПСЖ в «Реал» и будет получать €50 млн в год.