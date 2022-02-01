ПСЖ проиграл «Ницце» по пенальти и вылетел из Кубка Франции

ПСЖ потерпел поражение в серии пенальти от «Ниццы» в матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу.

Основное время встречи, прошедшей в Париже, завершилось со счётом 0:0.

В серии пенальти точнее оказались гости — 6:5. У парижан последний 11-метровый не забил Ксави Симонс, а победный мяч для «Ниццы» — на счету Данте Бонфина.

Таким образом, подопечные Маурисио Почеттино вылетели из турнира, а «Ницца» пробилась в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе перейдёт из ПСЖ в «Реал» и будет получать €50 млн в год.