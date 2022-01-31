Bild: Мбаппе перейдёт в «Реал» и будет получать €50 млн в год

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе согласился на переход в мадридский «Реал» по окончании нынешнего сезона.

Об этом сообщает Bild. По информации источника, форвард сборной Франции по контракту с мадридцами будет получать €50 млн в год и станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. Ожидается, что переход Мбаппе в «Реал» состоится летом 2022 года, по истечении срока контракта с ПСЖ.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 28 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ близок к подписанию краткосрочного контракта с Мбаппе.