Ловчев — о матче Россия — Украина на ЧЕ: спорт должен быть вне политики
- AFP
- © Gerrit van Keulen / ANP
«Совершенно нормально отношусь к этому противостоянию. Я жил в понятии «спорт вне политики». Только от Украины исходят посылы не обниматься, не фотографироваться, не стоять рядом. Это недальновидная политика», — цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».
По мнению Ловчева, подогревать ситуацию будет только украинская сторона. Однако он подчеркнул, что не ожидает на полуфинальном матче каких-либо провокаций или неприятных ситуаций.
Полуфинал Россия — Украина пройдёт 4 февраля в Амстердаме.
Команда Сергея Скоровича обыграла Грузию в матче 1/4 финала плей-офф со счётом 3:1.
В составе сборной России мячи забили Артём Ниязов (на 23-й минуте) и Иван Чишкала (на 28-й и 40-й минутах).
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о полуфинальном матче между сборными России и Украины по мини-футболу.