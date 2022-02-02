Ловчев — о матче Россия — Украина на ЧЕ: спорт должен быть вне политики

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче между сборными России и Украины в полуфинале чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу.

«Совершенно нормально отношусь к этому противостоянию. Я жил в понятии «спорт вне политики». Только от Украины исходят посылы не обниматься, не фотографироваться, не стоять рядом. Это недальновидная политика», — цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».

По мнению Ловчева, подогревать ситуацию будет только украинская сторона. Однако он подчеркнул, что не ожидает на полуфинальном матче каких-либо провокаций или неприятных ситуаций.

Полуфинал Россия — Украина пройдёт 4 февраля в Амстердаме.

Команда Сергея Скоровича обыграла Грузию в матче 1/4 финала плей-офф со счётом 3:1.

В составе сборной России мячи забили Артём Ниязов (на 23-й минуте) и Иван Чишкала (на 28-й и 40-й минутах).

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о полуфинальном матче между сборными России и Украины по мини-футболу.