Hurriyet: Лёв станет главным тренером «Фенербахче»

Бывший главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв может возглавить турецкий «Фенербахче» этим летом.

61-летний немецкий специалист и команда из Стамбула достигли устной договоренности. Контракт будет подписан до 2024 года, сообщает Hurriyet.

Лёв тренировал сборную Германии с 2006 по 2021 год. В этот период он стал чемпионом мира и серебряным призёром чемпионата Европы. Также на его счету бронзовые медали первенства планеты и Европы.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Швейцарии Денис Закария перешёл из мёнхенгладбахской «Боруссии» в туринский футбольный клуб «Ювентус».