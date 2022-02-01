Чалов — о переходе в «Базель»: не хотелось упускать возможность поиграть в Европе

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал переход на правах аренды в швейцарский «Базель».

«Возможность играть в Европе упускать не хотелось. Когда поступило предложение от «Базеля», я обратился к руководству ЦСКА с просьбой отпустить меня и благодарен, что мне пошли навстречу», — цитирует футболиста пресс-служба армейского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22 и не предусматривает опции выкупа трансфера.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Фёдор является воспитанником армейцев. Он дебютировал за основу в 2017 году.

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о переходе Чалова в «Базель».