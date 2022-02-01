Перейра надеется успешно выступить со «Спартаком» в Лиге Европы

Новобранец московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал свой трансфер в столичный клуб.

«Я рад, что «Спартак» продолжает выступать в Лиге Европы. Надеюсь, вместе мы сможем пройти как можно дальше в турнире», — заявил Перейра в эфире YouTube-канала «Спартака».

Он признался, что решение о переезде в Россию принял довольно быстро и легко.

24-летний хавбек выступал за «Янг Бойз» с 2019 года. В этом сезоне он провёл 26 матчей за команду и сделал одну результативную передачу. Перейра также является игроком сборной Люксембурга, в составе которой опорник сыграл 49 матчей и забил один мяч.

«Спартак» (23 очка) по итогам 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38).

Ранее сообщалось, что общая сумма трансфера Перейры в «Спартак» составит €6,4 млн.