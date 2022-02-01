Перейра надеется успешно выступить со «Спартаком» в Лиге Европы

Короткая ссылка
Новобранец московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал свой трансфер в столичный клуб.
Перейра надеется успешно выступить со «Спартаком» в Лиге Европы
  • globallookpress.com

«Я рад, что «Спартак» продолжает выступать в Лиге Европы. Надеюсь, вместе мы сможем пройти как можно дальше в турнире», — заявил Перейра в эфире YouTube-канала «Спартака».

Он признался, что решение о переезде в Россию принял довольно быстро и легко. 

24-летний хавбек выступал за «Янг Бойз» с 2019 года. В этом сезоне он провёл 26 матчей за команду и сделал одну результативную передачу. Перейра также является игроком сборной Люксембурга, в составе которой опорник сыграл 49 матчей и забил один мяч.

«Спартак» (23 очка) по итогам 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38).

Ранее сообщалось, что общая сумма трансфера Перейры в «Спартак» составит €6,4 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить