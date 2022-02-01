СЭ: общая сумма трансфера Перейры в «Спартак» составит €6,4 млн

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Стала известна сумма, за которую московский «Спартак» может выкупить Кристофера Мартинса Перейру у швейцарского «Янг Бойз» по окончании аренды.
СЭ: общая сумма трансфера Перейры в «Спартак» составит €6,4 млн
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По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» для выкупа должен заплатить €6,4 млн. Отмечается, что аренда обошлась в €500 тыс.

«Спартак» арендовал игрока у швейцарского «Янг Бойз» до конца нынешнего сезона с приоритетным правом выкупа.

24-летний хавбек выступал за «Янг Бойз» с 2019 года. В этом сезоне он провёл 26 матчей за команду и сделал одну результативную передачу. Перейра также является игроком сборной Люксембурга, в составе которой опорник сыграл 49 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не интересуется Мишичем.

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