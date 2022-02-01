Sport24: «Динамо» не интересуется Мишичем

Московское «Динамо» не интересуется игроком загребского «Динамо» Йосипом Мишичем.

Российский клуб не делал никаких предложений по игроку, сообщает Sport24. Ранее СМИ отмечали, что футболист входит в сферу интересов «Динамо».

Отмечается, что несколько лет назад Мишич мог перейти в российский чемпионат. Его в своём составе хотели видеть «Динамо» и «Зенит».

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 36 очков.

Ранее Алберто стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Зенита».