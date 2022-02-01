Sport24: «Динамо» не интересуется Мишичем
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Российский клуб не делал никаких предложений по игроку, сообщает Sport24. Ранее СМИ отмечали, что футболист входит в сферу интересов «Динамо».
Отмечается, что несколько лет назад Мишич мог перейти в российский чемпионат. Его в своём составе хотели видеть «Динамо» и «Зенит».
Напомним, что по итогам первой половины сезона «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 36 очков.
Ранее Алберто стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Зенита».