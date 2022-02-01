Sport24: «Динамо» не интересуется Мишичем

Короткая ссылка
Московское «Динамо» не интересуется игроком загребского «Динамо» Йосипом Мишичем.
Sport24: «Динамо» не интересуется Мишичем
  • Legion-Media

Российский клуб не делал никаких предложений по игроку, сообщает Sport24. Ранее СМИ отмечали, что футболист входит в сферу интересов «Динамо».

Отмечается, что несколько лет назад Мишич мог перейти в российский чемпионат. Его в своём составе хотели видеть «Динамо» и «Зенит».

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 36 очков.

Ранее Алберто стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить