Алберто стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Зенита»

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Новичок санкт-петербургского «Зенита» Юри Алберто стал одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.
Алберто стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Зенита»
  • Gettyimages.ru

Нападающий будет получать в «Зените» €250 тыс. в месяц, сообщает Resistencia Colorada. Самым высокооплачиваемым игроком клуба остаётся Малком, который получает €500 тыс.

Напомним, что Алберто перешёл из «Интернасьонала» в «Зенит». Соглашение с 20-летним игроком подписано на пять лет.

Алберто выступал за «Интернасьонал» с 2020 года. В прошлом сезоне он провёл за команду 55 матчей, забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи. На его счету также две игры за олимпийскую сборную Бразилии.

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