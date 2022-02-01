Круговой — о поражении России в матче с Хорватией: это всё психология

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Защитник «Зенита» и сборной России Данил Круговой рассказал о причине поражения национальной команды в решающем матче с Хорватией (0:1).
Круговой — о поражении России в матче с Хорватией: это всё психология
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«Постоянно выносили мяч. Погода внесла свои коррективы, но на нас давила большая ответственность за результат, отсюда и было много сумбура в действиях — это всё психология, а не уровень мастерства игроков на поле», — цитирует Кругового Sport24.

Напомним, что сборная России в заключительном туре квалификации чемпионата мира 2022 года проиграла Хорватии с минимальным счётом 0:1. Автоголом в матче отметился Фёдор Кудряшов.

Таким образом, Россия лишилась шанса выйти в финальную часть турнира напрямую. 24 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с Польшей в рамках стыковых матчей.

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