Буффон дал полезный вратарский совет Сафонову

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос российского вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова про психологическое состояние голкиперов.

«Если я замечаю, что отключаюсь от игры, потому что не чувствую нужной нервной энергии, то я переключаюсь на идею энтузиазма. Я придумываю в голове что-то фантастическое, выдуманное, это способно стимулировать меня и передать мне энергию», — сказал Буффон на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

В настоящий момент Буффон защищает ворота итальянской «Пармы». Большую часть своей спортивной карьеры вратарь выступал за туринский «Ювентус». В общей сложности за клуб он провёл 526 матчей, выиграв чемпионат Италии десять раз.

В составе национальной команды Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году, а также серебряным призёром чемпионата Европы в 2012 году.

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