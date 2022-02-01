Ордец: по факту Захарян пока ничего не достиг, ему нужно прогрессировать

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Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец высказал своё мнение об Арсене Захаряне.
Ордец: по факту Захарян пока ничего не достиг, ему нужно прогрессировать
  • Gettyimages.ru

«Понятно, что у Арсена огромный талант и потенциал. Но их ещё нужно правильно раскрыть. По факту парень пока ничего не достиг», — цитирует Ордеца «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что футболисту не стоит забивать голову мыслями о трансфере в большой клуб. По мнению Ордеца, Захарян пока провёл только несколько матчей за сборную России, ему нужно прогрессировать.

Напомним, что Захарян выиграл приз лучшему молодому игроку России 2021 года. По итогам первой половины сезона «Динамо» он занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 36 очков.

Ранее Ордец заявил, что Украина обыграла бы Россию на ЧМ-2022 в Катаре.

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