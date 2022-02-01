Ордец: Украина обыграла бы Россию на ЧМ-2022 в Катаре

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Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец рассказал о желании провести футбольный матч между сборными России и Украины.
Ордец: Украина обыграла бы Россию на ЧМ-2022 в Катаре
  • AP

«Хотелось бы, конечно, чтобы команды сыграли на чемпионате мира. Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас — год назад бы тоже победила», — цитирует Ордеца «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Андрей Шевченко был сильным наставником, который выстраивал игру на тренировку и на матч. По мнению Ордеца, Валерий Карпин также является сильным тренером.

Напомним, что УЕФА намеренно разводит сборные России и Украины на международных турнирах из-за обострённой политической ситуации между странами.

Ранее Бышовец сравнил трансферную политику «Зенита» с донецким «Шахтёром».

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