Валуев ответил, в каких видах спорта ждёт медалей от российских спортсменов

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, в каких видах спорта, на его взгляд, у россиян наибольшие шансы завоевать медали на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине.

«К сожалению, видим, что некоторые спортсмены заболевают. Но надеемся на лучшее. Ждём от россиян медалей в фигурном катании, хоккее, лыжах, биатлоне. Посмотрим, как выступят в слаломе. Главное, чтобы коронавирус выступлениям не помешал», — цитирует Валуева «Чемпионат».

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля 2022 года и продлятся до 20 февраля.

Ранее Свищёв заявил, что предугадывать результаты ОИ-2022 нужно с оглядкой на проблему коронавируса.