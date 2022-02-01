Валуев ответил, в каких видах спорта ждёт медалей от российских спортсменов
- РИА Новости
«К сожалению, видим, что некоторые спортсмены заболевают. Но надеемся на лучшее. Ждём от россиян медалей в фигурном катании, хоккее, лыжах, биатлоне. Посмотрим, как выступят в слаломе. Главное, чтобы коронавирус выступлениям не помешал», — цитирует Валуева «Чемпионат».
Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля 2022 года и продлятся до 20 февраля.
Ранее Свищёв заявил, что предугадывать результаты ОИ-2022 нужно с оглядкой на проблему коронавируса.