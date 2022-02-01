«Зенит» определится по поводу Алипа после вторых сборов

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев высказался о ситуации вокруг возможного перехода Нуралы Алипа в «Зенит».

«Пока никакого решения по Алипу нет. С «Зенитом» сейчас на связи, но мы договорились обсудить его дела в конце вторых сборов», — цитирует Боранбаева «РБ Спорт».

Напомним, что защитник находится на сборах с «Зенитом». Футболист успел сыграть за клуб в товарищеской встрече с «Жилиной» на первых сборах в ОАЭ.

По итогам первой половины сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России — 38 очков в 18 матчах.

Ранее «Зенит» показал лучшие моменты Азмуна в клубе.