«Зенит» показал лучшие моменты Азмуна в клубе

Санкт-петербургский «Зенит» трогательно попрощался с иранским нападающим Сердаром Азмуном.

Пресс-служба «Зените» представила видеозапись лучших моментов футболиста в клубе. На видео не только голы Азмуна, но и интервью и весёлые моменты из жизни в команде.

22 января «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. Однако позже стало известно, что футболист присоединится к немецкой команде зимой.

В нынешнем сезоне Азмун провёл 21 матч во всех турнирах и забил десять мячей. Контракт иранца с «Зенитом» был рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что общая сумма трансфера Перейры в «Спартак» составит €6,4 млн.