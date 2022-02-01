«Зенит» показал лучшие моменты Азмуна в клубе

Короткая ссылка
Санкт-петербургский «Зенит» трогательно попрощался с иранским нападающим Сердаром Азмуном.
«Зенит» показал лучшие моменты Азмуна в клубе
  • Gettyimages.ru

Пресс-служба «Зените» представила видеозапись лучших моментов футболиста в клубе. На видео не только голы Азмуна, но и интервью и весёлые моменты из жизни в команде.

22 января «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. Однако позже стало известно, что футболист присоединится к немецкой команде зимой.

В нынешнем сезоне Азмун провёл 21 матч во всех турнирах и забил десять мячей. Контракт иранца с «Зенитом» был рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что общая сумма трансфера Перейры в «Спартак» составит €6,4 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить