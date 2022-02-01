Одна из фигуристок покинула тренерский штаб Тутберидзе

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Российская фигуристка Любовь Рубцова больше не является ученицей тренерского штаба Этери Тутберидзе.
Одна из фигуристок покинула тренерский штаб Тутберидзе
  • Gettyimages.ru

«Огромное спасибо всему тренерскому штабу Этери Тутберидзе за годы тренировок, огромный труд и терпение, за то, что верили в меня, и за понимание!» — написала фигуристка в своём Instagram.

Рубцова выложила фотографию своих тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. Фигуристке на данный момент 12 лет.

Напомним, что все три тренера в настоящий момент находятся в Пекине, где готовят своих спортсменов к Олимпиаде 2022 года.

Ранее Свириденко заявил, что золото на ОИ-2022 разыграют Ханю и Чен, у россиян шансы на бронзу. 

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