Одна из фигуристок покинула тренерский штаб Тутберидзе

Российская фигуристка Любовь Рубцова больше не является ученицей тренерского штаба Этери Тутберидзе.

«Огромное спасибо всему тренерскому штабу Этери Тутберидзе за годы тренировок, огромный труд и терпение, за то, что верили в меня, и за понимание!» — написала фигуристка в своём Instagram.

Рубцова выложила фотографию своих тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. Фигуристке на данный момент 12 лет.

Напомним, что все три тренера в настоящий момент находятся в Пекине, где готовят своих спортсменов к Олимпиаде 2022 года.

Ранее Свириденко заявил, что золото на ОИ-2022 разыграют Ханю и Чен, у россиян шансы на бронзу.