Одна из фигуристок покинула тренерский штаб Тутберидзе
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«Огромное спасибо всему тренерскому штабу Этери Тутберидзе за годы тренировок, огромный труд и терпение, за то, что верили в меня, и за понимание!» — написала фигуристка в своём Instagram.
Рубцова выложила фотографию своих тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. Фигуристке на данный момент 12 лет.
Напомним, что все три тренера в настоящий момент находятся в Пекине, где готовят своих спортсменов к Олимпиаде 2022 года.
Ранее Свириденко заявил, что золото на ОИ-2022 разыграют Ханю и Чен, у россиян шансы на бронзу.