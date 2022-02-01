Свириденко: золото на ОИ-2022 разыграют Ханю и Чен, у россиян шансы на бронзу

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Российский фигурист Леонид Свириденко поделился ожиданиями от выступления мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Свириденко: золото на ОИ-2022 разыграют Ханю и Чен, у россиян шансы на бронзу
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«Можно предположить, что первое-второе место между собой разыграют Ханю и Чен. При хороших прокатах у наших ребят есть шансы зацепиться за третье место, потому что лёд скользкий», — цитирует его «Спорт день за днём».

Напомним, что сборная России по фигурному катанию прибыла в Пекин. Фигуристы примут участие в командном и индивидуальном турнирах. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее фигурист Чжоу заявил, что на Олимпиаде в Пекине чувствует себя почти как дома.

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