Свириденко: золото на ОИ-2022 разыграют Ханю и Чен, у россиян шансы на бронзу
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«Можно предположить, что первое-второе место между собой разыграют Ханю и Чен. При хороших прокатах у наших ребят есть шансы зацепиться за третье место, потому что лёд скользкий», — цитирует его «Спорт день за днём».
Напомним, что сборная России по фигурному катанию прибыла в Пекин. Фигуристы примут участие в командном и индивидуальном турнирах. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее фигурист Чжоу заявил, что на Олимпиаде в Пекине чувствует себя почти как дома.