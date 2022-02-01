Надаль: Медведев — великий чемпион

Победитель Открытого чемпионата Австралии 2022 года Рафаэль Надаль высказался о своём сопернике по финалу россиянине Данииле Медведеве.

«Я думаю, что он великий чемпион. У него хватает мужества изменить ситуацию, когда что-то идёт не так. И именно поэтому я думаю, что он кандидат на победу в самых важных турнирах», — цитирует Надаля AS.

Он добавил, что у Медведева есть способность адаптироваться и бороться. По мнению Надаля, слова россиянина на пресс-конференции после поражения — результат момента.

Напомним, что Надаль обыграл Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 5 часов 24 минуты. Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Роджера Федерера и Новака Джоковича.

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