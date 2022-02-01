В Hardcore FC предложили $2 млн за бой чемпиону UFC Нганну

Владелец российской профессиональной лиги кулачных боев Hardcore Fighting Анатолий Сульянов обратился с предложением к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Фрэнсису Нганну.

«Привет, друзья, моё имя Анатолий Сульянов, и я владелец Hardcore Fighting Championship. Как я знаю, ты был разочарован своим последним гонораром в UFC. И как я знаю, ты бы хотел продолжить свою карьеру в профессиональном боксе. У нас есть для тебя предложение. На открытии Hardcore Boxing за $2 млн. Соперник — Тимур Слащинин. Жду ответа. Давай сделаем это», — сказал Сульянов в Instagram.

23 января Нганну победил Сирила Гана единогласным решением на UFC 270, проведя успешную защиту титула. За бой он заработал $600 тыс. После поединка контракт камерунца с организацией истёк. Сам Нганну заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в боксе.

Ранее тренер Волкова назвал россиянина неудобным соперником для чемпиона UFC Нганну.