The Athletic: «Арсенал» договорился о переходе Обамеянга в «Барселону»

Лондонский «Арсенал» и «Барселона» достигли устной договорённости о трансфере нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в каталонский клуб.

Как сообщает The Athletic, стороны договорились об аренде до конца сезона. При этом осталось уладить детали контракта габонского 32-летнего с «Барсой». Если же получится всё согласовать, Обамеянг должен будет в ближайшее время пройти медосмотр и перейти в стан сине-гранатовых.

В этом сезоне 32-летний игрок провёл 15 матчей, забил семь мячей и отдал две результативные передачи. За «Арсенал» он выступает с 2018 года. За это время всего форвард сыграл в составе «канониров» 163 встречи, отметился 92 голами и 21 ассистом.

Ранее президент «Барселоны» заявил, что клуб надеется подписать Обамеянга.