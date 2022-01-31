Президент «Барселоны» заявил, что клуб надеется подписать Обамеянга
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«Мы хотим подписать Обамеянга. Это очень сложно, но надежда есть», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.
В этом сезоне 32-летний игрок провёл 15 матчей, забил семь мячей и отдал две результативные передачи. За «Арсенал» он выступает с 2018 года. За это время всего форвард сыграл в составе «канониров» 163 встречи, отметился 92 голами и 21 ассистом.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» заблокировал переход Альваро Мораты в «Барселону».