Президент «Барселоны» заявил, что клуб надеется подписать Обамеянга

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что каталонский клуб работает над трансфером нападающего лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга.

«Мы хотим подписать Обамеянга. Это очень сложно, но надежда есть», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

В этом сезоне 32-летний игрок провёл 15 матчей, забил семь мячей и отдал две результативные передачи. За «Арсенал» он выступает с 2018 года. За это время всего форвард сыграл в составе «канониров» 163 встречи, отметился 92 голами и 21 ассистом.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» заблокировал переход Альваро Мораты в «Барселону».