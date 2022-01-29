Источник: «Атлетико» заблокировал переход Мораты в «Барселону»

Мадридский «Атлетико» отказался продавать нападающего Альваро Морату, находящегося в аренде в туринском «Ювентусе», в «Барселону».

Об этом сообщает Diario Sport.

Футболист проведёт остаток сезона в аренде в туринском клубе. При этом «Ювентус» не собирается выкупать Морату, команда подписала Душана Влаховича из «Фиорентины».

Мората мог перейти в «Барселону», но «Атлетико» заблокировал этот трансфер, чтобы не усилить соперника по чемпионату Испании.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Локомотив» интересуются игроком «Сампдории».