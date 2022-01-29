Источник: «Атлетико» заблокировал переход Мораты в «Барселону»
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Об этом сообщает Diario Sport.
Футболист проведёт остаток сезона в аренде в туринском клубе. При этом «Ювентус» не собирается выкупать Морату, команда подписала Душана Влаховича из «Фиорентины».
Мората мог перейти в «Барселону», но «Атлетико» заблокировал этот трансфер, чтобы не усилить соперника по чемпионату Испании.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Локомотив» интересуются игроком «Сампдории».