Источник: «Атлетико» заблокировал переход Мораты в «Барселону»

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Мадридский «Атлетико» отказался продавать нападающего Альваро Морату, находящегося в аренде в туринском «Ювентусе», в «Барселону».
Источник: «Атлетико» заблокировал переход Мораты в «Барселону»
  • ©Sportinfoto/DeFodi Images
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Diario Sport.

Футболист проведёт остаток сезона в аренде в туринском клубе. При этом «Ювентус» не собирается выкупать Морату, команда подписала Душана Влаховича из «Фиорентины».

Мората мог перейти в «Барселону», но «Атлетико» заблокировал этот трансфер, чтобы не усилить соперника по чемпионату Испании.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Локомотив» интересуются игроком «Сампдории».

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