Источник: «Спартак» и «Локомотив» интересуются игроком «Сампдории»

Полузащитник итальянской «Сампдории» Мортен Торсби попал в сферу интересов российских клубов.

По информации интернет-издания Sampdoria News, футболистом заинтересовались «Спартак» и «Локомотив». Отмечается, что «Сампдория» оценивает Торсби в €7 млн.

Напомним, что полузащитник выступает за итальянский клуб с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл 21 матч в итальянской Серии А, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

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