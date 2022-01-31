Фанаты «Торпедо» присоединились к бойкоту Fan ID
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«Мы против Fan ID! Снова мы наблюдаем, что вместо того, чтобы сделать отечественный футбол более привлекательным для болельщиков, происходит абсолютно противоположная ситуация. Футбол хотят лишить души, а именно фанатов. Для нас абсолютно неприемлема необходимость получения каких-то бумажек, чтобы прийти к себе домой — на стадион. Мы приняли решение отказаться от посещения всех соревнований, где будет применена система Fan ID. Это касается всех активных фанатов «Торпедо»! Если кто-то захочет оформить Fan ID, то данный человек более не будет иметь ничего общего с фанатским движением «Торпедо». Все как один! «Торпедо» Москва!» — гласит заявление активных фанатов «Торпедо» в Instagram.
Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.
Ранее Нурмагомедов высказался о введении в России Fan ID.