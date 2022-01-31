Фанаты «Торпедо» присоединились к бойкоту Fan ID

Активные фанаты московского «Торпедо» заявили о решении бойкотировать любые спортивные мероприятия, где требуется электронный паспорт болельщика (Fan ID).

«Мы против Fan ID! Снова мы наблюдаем, что вместо того, чтобы сделать отечественный футбол более привлекательным для болельщиков, происходит абсолютно противоположная ситуация. Футбол хотят лишить души, а именно фанатов. Для нас абсолютно неприемлема необходимость получения каких-то бумажек, чтобы прийти к себе домой — на стадион. Мы приняли решение отказаться от посещения всех соревнований, где будет применена система Fan ID. Это касается всех активных фанатов «Торпедо»! Если кто-то захочет оформить Fan ID, то данный человек более не будет иметь ничего общего с фанатским движением «Торпедо». Все как один! «Торпедо» Москва!» — гласит заявление активных фанатов «Торпедо» в Instagram.

Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее Нурмагомедов высказался о введении в России Fan ID.