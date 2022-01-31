Фанаты «Торпедо» присоединились к бойкоту Fan ID

Короткая ссылка
Активные фанаты московского «Торпедо» заявили о решении бойкотировать любые спортивные мероприятия, где требуется электронный паспорт болельщика (Fan ID).
Фанаты «Торпедо» присоединились к бойкоту Fan ID
  • Gettyimages.ru

«Мы против Fan ID! Снова мы наблюдаем, что вместо того, чтобы сделать отечественный футбол более привлекательным для болельщиков, происходит абсолютно противоположная ситуация. Футбол хотят лишить души, а именно фанатов. Для нас абсолютно неприемлема необходимость получения каких-то бумажек, чтобы прийти к себе домой — на стадион. Мы приняли решение отказаться от посещения всех соревнований, где будет применена система Fan ID. Это касается всех активных фанатов «Торпедо»! Если кто-то захочет оформить Fan ID, то данный человек более не будет иметь ничего общего с фанатским движением «Торпедо». Все как один! «Торпедо» Москва!» — гласит заявление активных фанатов «Торпедо» в Instagram.

Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее Нурмагомедов высказался о введении в России Fan ID.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить