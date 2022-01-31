Анфиса Резцова: никогда ничего не говорю и не подсказываю дочери

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова ответила, даёт ли советы своей дочери — биатлонистке Кристине Резцовой.
Анфиса Резцова: никогда ничего не говорю и не подсказываю дочери
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«Никогда ничего не говорю и не подсказываю. Ни ей, ни Даше Виролайнен, когда она выступала. Не лезу в процесс вообще. Просто держу кулачки за них. Кристина — очень сильный человек. Сама знает, что делать. А начнёшь давать напутствия — в ответ услышишь: «Что пристала?» Она же взрывная, резкая. Хотя, возможно, с мужем и обсуждает план на гонку», — сказала Анфиса Резцова в интервью RT.

Кристина Резцова попала в число биатлонисток, которые будут защищать честь страны на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Ранее Анфиса Резцова призналась, что не испытывала волнения перед ОИ-1992.

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