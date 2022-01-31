Журова призвала Медведева не обращать внимания на негативное отношение со стороны болельщиков

Депутат Госдумы России Светлана Журова отреагировала на слова Даниила Медведева, который назвал русофобией поведение болельщиков во время финала Открытого чемпионата Австралии по теннису против Рафаэля Надаля (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5).

«У него была уже неприятная история на летней Олимпиаде в Токио, когда произошёл инцидент с чилийским журналистом. Вы помните, как он тогда отреагировал. К сожалению, даже в спорте высших достижений болельщики могут использовать подобные штучки, зная, что это выведет из себя спортсмена. Даниилу не стоит на это обращать внимания. Они теперь будут неоднократно этим пользоваться. Надо не так бурно реагировать, пускай это и тяжело. Когда спортсмен выходит играть, не может быть никаких националистических и расовых вещей. Это не то что русофобия — это бескультурье», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

В финале Australian Open Медведев в пятисетовом матче проиграл испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Ранее Надаль назвал победу на Australian Open самым неожиданным титулом в карьере.